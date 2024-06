Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallverursacher gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Kottiger Hook;

Unfallzeit: 24.06.2024, zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr;

Einen Schaden an einem Lkw verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau-Epe. Das Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz einer Firma am Kottiger Hook. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell