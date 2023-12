Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 37-Jähriger überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Mittwoch (13.12.2023, 2:15 Uhr) einen 37-Jährigen und raubten 400 Euro Bargeld. Der 37-Jährige war zu Fuß in der Edigheimer Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und nach Geld für Zigaretten gefragt wurde. Als er das Geld hervorholte, schlugen die Männer auf ihn ein und flüchteten mit den 400 Euro Bargeld. Die beiden Männer befanden sich zuvor mit dem 37-Jährigen in einer Bar in der Edigheimer Straße. Die beiden Täter waren circa 18 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Der 37-Jährge wurde bei der Tat leicht verletzt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell