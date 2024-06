Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Gaststätte

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: zwischen 23.06.2024, 23.30 Uhr, und 25.06.2024, 11.50 Uhr;

Gewaltsam in eine Gaststätte eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Dort öffneten sie die Geldkassetten zweier Geldspielautomaten und eines Zigarettenautomaten. Außerdem erbeuteten sie den Inhalt einer Registrierkasse. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 11.50 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter: Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell