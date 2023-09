Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schnell unterwegs in Kasel - Geschwindigkeitsmessung der Polizei Schweich

Kasel (ots)

Am Samstag, 16.09.2023 in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich in Kasel in der Straße "Am Sportplatz" eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Da rund um den Sportplatz reger Publikumsverkehr herrscht und sehr viele Kinder am Tage die Straße kreuzen, wurde dort eine 30er Zone eingerichtet. Immer wieder erreicht die Polizei Schweich Meldungen von Anwohnern über hohe Geschwindigkeiten entlang des Sportplatzes. Es konnten 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. 14 Fahrzeugführer/-innen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Restlichen 4 kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den erlaubten 30 km/h lag bei 64 km/h. Diesen Fahrzeugführer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine hohe Geldbuße. Außerdem wurden 5 weitere Verwarnungen wegen fehlendem Sicherheitsgurt und anderen Verstößen geahndet. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste für die Zeit der Kontrollmaßnahmen vor Ort eine Zwangspause einlegen, da ein Alkoholtest ein Ergebnis im Grenzbereich zur Ordnungswidrigkeit ergab. Abschließend musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit zur Dienststelle fahren, um dort einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchzuführen, da ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei ihm ein Ergebnis im Ordnungswidrigkeitenbereich ergab. Ihn erwartet eine einmonatige Fahrerlaubnissperre, zwei Punkte und eine hohe Geldbuße.

