Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: RoadPol Kontrollwoche Speed - 19 Fahrer in der Hauptstraße in Albersweiler zu schnell

Albersweiler (ots)

Durch Polizisten der Wache in Annweiler wurden am gestrigen Dienstag von 12-13:20h in der Hauptstraße in Albersweiler Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren trotz Regens und nasser Fahrbahn 19 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der schnellste Fahrer war mit 53 km/h unterwegs. Zu den Geschwindigkeitsverstößen hinzu waren zwei Fahrzeugführer nicht angegurtet.

