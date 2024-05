POL-MK: Streit mit Schausteller

Is.-Letmathe (ots) - Am Freitag und Samstag löste ein alkoholisierter 23-Jähriger mehrere Polizeieinsätze aus. Am Freitag wollte er eine Wohnung Am Bützgraben nicht verlassen. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs gerufen. Der 23-Jährige sollte zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen werden, beschimpfte einen Beamten als "Hurensohn" und leistete Widerstand. Die ...

