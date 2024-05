Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hausfriedensbruch und Einbruch

Is.-Letmathe (ots)

Am Freitag und Samstag löste ein alkoholisierter 23-Jähriger mehrere Polizeieinsätze aus. Am Freitag wollte er eine Wohnung Am Bützgraben nicht verlassen. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs gerufen. Der 23-Jährige sollte zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen werden, beschimpfte einen Beamten als "Hurensohn" und leistete Widerstand. Die Beamten überwältigten ihn. Er verbrachte den Rest des Tages bis zum Abend im Gewahrsam der Polizei in Iserlohn.

Während die Hausbewohnerin in einem Nebenzimmer saß, sind Unbekannte am Mittwoch gegen 22 Uhr in ein Einfamilienhaus Auf der Emst eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Haus, entwendeten ein Portemonnaie und flüchteten mit einem dunklen Kombi. (cris)

