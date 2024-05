Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüch/ Klemmbrettbetrüger

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag vergangener Woche und Samstagnachmittag in ein Haus an der Hans-Meyer-Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, kletterten in das Haus und durchsuchten diverse Schränke. Es wurden diverse Dinge gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in die Lungenklinik an der Theo-Funccius-Straße eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe eines Büros ein und durchwühlten drei Büroräume. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sicherte Spuren.

Ein mutmaßlicher Klemmbrett-Betrüger kassierte am Mittwoch vor einem Discounter an der Mendener Straße ab. Eine 60-jährige Hemeranerin erstattete später Anzeige bei der Polizei. Sie berichtete, sie sei an der B 7 von einem Mann mit einem Klemmbrett angesprochen worden. Zunächst gestikulierte er nur, so als ob er nicht sprechen könnte. Er sammelte angeblich Geld für Taubstumme. Die Frau trug sich auf der Liste des Sammlers ein und spendete Geld. Plötzlich konnte der Unbekannte doch sprechen und bat die Frau um Geld, um sich etwas zu essen kaufen zu können. Auch dieser Bitte entsprach die Frau. Erst im Weggehen überkamen die Frau Zweifel an dem, was der Mann angegeben hatte. Er war allerdings bereits weg. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell