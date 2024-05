Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in leerstehendem Wohnhaus

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch vergangener Woche an der Volmestraße in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und kletterten so in das Gebäude. Über eine mögliche Beute ist nichts bekannt. (cris)

