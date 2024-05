Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container, Körperverletzungen, Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

In Lüdenscheid brannten am Wochenende wieder mehrere Papier- und Altkleidercontainer. Eine 22-jährige Frau wurde beim Anzünden eines der Container erwischt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Donnerstag, 3 Uhr: Honseler Bruch. Ein ausgebrannter Papiercontainer. Donnerstag, 20.10 Uhr: Aus ausgebrannter Papiercontainer. Zusätzlich wurde ein Alkleidercontainer beschädigt. Die Feuerwehr löschte. Freitag 5.15 Uhr: Worthstraße: Zeugen beobachteten eine Person beim Anzünden eines Papiercontainers an der Worthstraße und verfolgten sie. Als ein Streifenwagen eintrifft, versucht die Frau zu flüchten. Die Polizeibeamten überwältigen und fesseln sie. Die 22-jährige Frau, die bereits mehrfach wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten ist, wird zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Feuerwehr löscht zwei in Brand stehende Container. Das Feuer hatte zum Glück noch nicht auf eine Hecke übergegriffen. Montag, 4.35 Uhr: Parkstraße in Brügge, Höhe Hausnr. 222. Ein brennender Altkleidercontainer. Die Feuerwehr löscht den Brand.

Am Sonntag gegen 21 Uhr brannte in einem leerstehenden Gebäude an der Wiesenstraße ein Schrank. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Am langen Pfingstwochenende nahm die Polizei eine Reihe von Körperverletzungsdelikten auf. Freitag, 8.50 Uhr. Ein 39-jähriger Mann bedroht, beleidigt und schlägt einen 31-jährigen Müllwagen-Fahrer. Die Mitarbeiter von STL befuhren die Schumannstraße. Auf Höhe der Flotowstraße kam ihnen ein Pkw in die Quere, der versuchte, auf der sehr engen Straße zu wenden. Der 31-Jährige hob die Arme, um auszudrücken, wie sinnlos ein solches Unterfangen ist. Darauf stieg der Pkw-Beifahrer aus, beschimpfte und beleidigte den Müllwagen-Fahrer und bespuckte ihn durch das offene Fenster. Als der Müllwagen-Fahrer ausstieg, bekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angreifer packte den STL-Mitarbeiter und brachte ihn zu Boden. Als seine Kollegen eingriffen, ging der Unbekannte zunächst weg. Den hinzu gerufenen Polizeibeamten erklärte der Angreifer, der Müllwagen sei zu schnell gefahren. Dass der Fahrer die Arme gehoben habe, habe ihn provoziert. Den Schlag bestreitet der 39-Jährige. Freitag, 13.25 Uhr: Ein elfjähriger Junge wird auf dem Spielplatz Wehberg von zwei Jugendlichen geschlagen. Die zwei Jugendlichen hätten ihn zunächst mit Wasser bespritzt. Einer der beiden habe ihm die Bauchtasche weggenommen und darin gewühlt. Als der Elfjährige seine Tasche zurückhaben wollte, habe ihn der zweite Jugendliche geschlagen. Die Bauchtasche bekam er zurück. Sein Vater erstattete Strafanzeige. Die Jugendlichen wurden auf einem Schulhof wiedererkannt. Samstag, 9.15 Uhr: eine 35-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann geraten in einem Haus an der Heedfelder Straße in einen Streit. Der Mann berichtete später der Polizei, die Frau habe ihn mehrfach mit einer Holzlatte geschlagen. Als er der Frau die Latte abgenommen habe, habe sie ihn gebissen. Der Mann flüchtete schließlich zu einem Nachbarn in die Wohnung. Samstag, 13.05 Uhr: Ein Unbekannter tritt einem auf dem Gehweg an der Leifinghauser Straße sitzenden 31-Jährigen ins Gesicht. Der Unbekannte hatte weiße Haare und eine rote Tasche dabei. Der Angegriffene schätzte ihn auf ein Alter zwischen 40 und 55 Jahren. Ein Rettungswagen wurde zur Behandlung hinzugezogen. Samstag, 14.30 Uhr: Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlägt ein 55-jähriger Mann einen 56-jährigen Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Samstag, 14.39 Uhr: Ein Besucher und ein Bewohner einer Wohnung Unterm Freihof streiten sich. Der 55-jährige Bewohner verpasst seinem 56-jährigen mehrere Faustschläge. Der bleibt auf dem Bett liegen. Ob der zuvor geflossene Alkohol oder der Schlag ausschlaggebend waren, das klären Ärzte. Der 56-Jährige wird von Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Samstag, 15.15 Uhr: Ein Streit zwischen der Familie einer Mieterin und dem Vermieter in einem Haus an der Kampstraße. Angeblich tritt der Bruder der Mieterin gegen eine Tür und schlägt den Vermieter. Der greift zum Besenstil und schlägt zu. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung. Sonntag, 9.20 Uhr: Der nächste Einsatz in dem Haus an der Kampstraße. Der Vermieter gibt an, zwei Männer seien gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen als er im Bett lag. Die Männer hätten ihn geschlagen und getreten. Eine Zeugin sieht die flüchtenden Männer. Der Vermieter ist verletzt. Seine Wohnungstür wurde scheinbar gewaltsam geöffnet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwischen dem 10. Mai und dem vergangenen Freitagnachmittag wurde in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hasleystraße eingebrochen. Unter anderem wurde Werkzeug gestohlen.

An der Harlinger Straße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen eine Fahrzeugscheibe eines geparkten weißen Opels eingeschlagen. Am Brebber Weg wurden zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag mindestens Pkw vermutlich durch Steinwürfe beschädigt.

Unbekannte sind am heutigen Morgen, zwischen 2 und 4 Uhr, in ein Restaurant an der Kölner Straße eingebrochen. Sie brachen mehrere Türen auf und zerstörten eine Überwachungskamera. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde nichts gestohlen. Kurz nach Mitternacht sind Einbrecher in eine Firma an der Freisenbergstraße eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und entfernten einen Bewegungsmelder. Drei Minuten später waren die Eindringlinge bereits weg. Auch die Polizei konnte in der Umgebung keine verdächtigen Personen entdecken.

Aus einem unter einem Carport am Oenekinger Weg wurde ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Moped stand unter einer Plane. Am Morgen lag nur noch diese Plane vor Ort. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad vom Typ Turbho TD1c2A mit dem Versicherungskennzeichen 408OAW. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell