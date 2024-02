POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Einbrecher verschafften sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Östringen-Eichelberg und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in das Innere des in der Angellocher Straße gelegenen Wohnhauses. ...

mehr