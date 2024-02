Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Nach zwei Raubdelikten am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Karlsruhe, bei denen es der Täter offenbar auf die Handtaschen seiner Opfer abgesehen hatten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief eine 62-jährige Frau am Samstagabend gegen 20:30 Uhr in der Karlsruher Weststadt auf der Scheffelstraße von der Kaiserallee kommend in Richtung Sophienstraße. Auf Höhe eines Supermarktes berührte ein Unbekannter die Geschädigten offenbar von hinten an der Schulter. Als diese sich daraufhin umdrehte, versuchte der Täter ihr die Umhängetasche von der Schulter zu reißen. Nachdem sich die 62-Jährige zu Wehr setzte und um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab und rannte ohne Beute in Richtung Yorckstraße davon.

Bei dem Räuber soll es sich laut dem Tatopfer um einen ca. 160 cm großen Mann mit dunkler Hautfarbe handeln. Er sei mit einer grünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Am Sonntagabend wurde eine 64-Jährige in der Innenstadt Opfer eines Raubes, als sie gegen 17:30 Uhr auf der Adlerstraße in Richtung Baumeisterstraße lief. Nachdem die Geschädigte nahe der Einmündung zur Baumeisterstraße einen bislang unbekannten Mann passiert hatte, näherte sich ihr dieser von hinten und riss ihr unvermittelt die Handtasche gewaltsam aus der Hand. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Baumeisterstraße. Die 64-Jährige nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte den Täter kurz darauf einholen. Beim Versuch ihre Handtasche wieder zu erlangen, stieß der Räuber die Frau jedoch gegen den Oberkörper und rannte dann mit dem Diebesgut über die Baumeisterstraße davon. Nachdem der Flüchtige zwischen der Adlerstraße und der Meidingerstraße in einen Hinterhof einbog, verlor die 64-Jährige ihn aus den Augen und verständigte die Polizei.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Den Verdächtigen beschrieb die Geschädigte als etwa 16 bis 22 Jahre alten mittelgroßen Mann mit nordafrikanischer Erscheinung. Er sei mit einem Kapuzenpullover mit Aufdruck sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

