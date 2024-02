POL-KA: (KA) Philippsburg - Alkoholisierter Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) - Eine 51-jährige Frau wurde am Freitagabend in Bruchsal Opfer eines Handtaschenraubes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 51-Jährige gegen 22:00 Uhr in der Huttenstraße auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug, als ein Unbekannter sie offenbar unvermittelt von hinten gegen die Schulter stieß. Um nicht zu Fall zu kommen, stützte sich die Geschädigte in der Folge an ...

