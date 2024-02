POL-KA: (KA) Karlsruhe - 63-jähriger Mann mutmaßlich getötet - Sonderkommission eingerichtet

Karlsruhe (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordweststadt, der am Donnerstag gegen 12:25 Uhr verübt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße gewaltsam zu öffnen, um sich Zutritt in das Innere der Wohnung zu verschaffen. Da der Einbrecher von einer Anwohnerin gestört ...

