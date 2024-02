Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein 28-Jähriger flüchtete am frühen Freitagmorgen mit einem Pkw in der Karlsruher Innenstadt vor einer Polizeikontrolle und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. In Eggenstein-Leopoldshafen wurde der Mann schließlich festgenommen. Da bislang unklar ist, ob bei der gefährlichen Fahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz gegen 04:13 Uhr auf einen VW aufmerksam. Als die Beamten den 28-jährigen Fahrer daraufhin an der Kreuzung Ludwig-Erhard-Allee/Fritz-Erler-Straße einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und fuhr unter Missachtung der Anhaltezeichen und einer roten Ampel auf der Waldhorstraße davon. In der Willy-Brandt-Allee fuhr der Mann daraufhin entgegen der Fahrtrichtung in eine Baustelle und gefährdete dadurch offenbar einen entgegenkommenden Fahrer eines weißen Pkw. Anschließend flüchtete der VW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Willy-Brandt-Alle und die Linkenheimer Landstraße auf die Bundesstraße 36 in Richtung Mannheim, wobei er erneut das Rotlicht einer Ampel missachtete, kurzzeitig entgegen der Fahrtrichtung fuhr und seitlich mit dem Streifenwagen zusammenprallte. Trotz der Kollision setzte der Autofahrer seine Fahrt über die Landesstraße 559 nach Leopoldshafen fort. In Leopoldshafen kam es bei einem gefährlichen Fahrmanöver des 28-Jährigen dann zu einem Beinahe-Unfall mit Funkstreifenwagen der Beamten. Letztlich gelang es den verfolgenden Beamten den Flüchtigen in einer Einfahrt in der Leopoldstraße zu stellen, nachdem er dort sein Fahrzeug abgestellt hatte und ausgestiegen war. Mit Hilfe weiterer Beamte konnte der Verdächtige schließlich zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Außerdem ergaben sich bei der Kontrolle des 28-jährigen Tatverdächtigen Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass das an dem Volkswagen angebrachte Kennzeichen entwendet worden und der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Tatverdächtige, der zur Durchführung der ersten strafprozessualen Maßnahmen zunächst zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz gebracht wurde, muss nun mit Ordnungswidrigkeiten-und Strafanzeigen rechnen.

An dem VW sowie an dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der Such nach dem Fahrer des weißen Pkw, welcher dem Festgenommenen in der Baustelle im Bereich der Hans-Thoma-Straße/Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe entgegenkam.

