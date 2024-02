Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordweststadt, der am Donnerstag gegen 12:25 Uhr verübt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße gewaltsam zu öffnen, um sich Zutritt in das Innere der Wohnung zu verschaffen. Da der Einbrecher von einer Anwohnerin gestört wurde, lies er von seinem Vorhaben ab und flüchtete über den Garten des Anwesens in Richtung Siemensallee.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

