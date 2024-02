Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einsatzlage an Karlsruher Schule

Karlsruhe (ots)

Aufgrund eines Hinweises auf eine verdächtige Person mit einer mutmaßlichen Pistole vor einer Schule in der Adlerstraße in Karlsruhe waren am Donnerstagmorgen ab 09:30 Uhr verstärkt Polizeieinsatzkräfte im Einsatz. Eine verdächtige weibliche 18-jährige Frau ist inzwischen identifiziert und konnte aufgrund der Täterbeschreibung am Hauptbahnhof Karlsruhe von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Bei ihr wurde eine Spielzeugpistole aufgefunden. Eine Gefährdungslage ist mittlerweile auszuschließen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell