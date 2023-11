Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Autoscheiben eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Samstag (18.11.23) und Sonntag (19.11.23) in Olfen Scheiben von mehreren Autos eingeschlagen. Bisher sind fünf Fälle bekannt. Alle ereigneten sich im Bereich Lindenstraße, Dammweg, Kiefernweg, Oststraße, Eichenstraße. Die Täter entwendeten Handtaschen, Geldbörsen und Make Up. Die Tatzeiten liegen zwischen 16.45 Uhr am Samstag (18.11.23) und 14 Uhr am Sonntag (19.11.23). Die Polizei in Lüdinghausen geht von einem Zusammenhang aus und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

