Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein in der Grundstraße geparkter Pkw Nissan wurde am Samstag, 16.09.2023, in der Zeit zwischen 17.30 und 18.40 Uhr beschädigt. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe wurde ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0244076/2023 entgegen. (as)

