Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Mehrere Kellerabteile in Ettlingen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Kellerabteile in einem Gebäudekomplex der Straße Im Ferning/Wilhelmstraße in Ettlingen auf. Die Diebe hatten es dabei wohl auf Fahrräder, Fahrradzubehör und Elektrowerkzeuge abgesehen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter zwischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstagmittag 13:00 Uhr Zugang in das unterirdisch miteinander verbundene Kellergeschoss des Gebäudekomplexes. Dort hebelten die Einbrecher mit einem Werkzeug etwa zwanzig verriegelte Kellerabteile auf und drangen auch in die Fahrradabstellräume ein. Der Wert der entwendeten Fahrräder und der weiteren Gegenstände wird derzeit mit circa 23.000 Euro beziffert.

Zeugen und Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell