Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diverse Körperverletzungs-Delikte

Betrüger und Dieb gibt sich als Mitarbeiter der Krankenkasse aus

Menden (ots)

Als ein 19-Jähriger am Montag gegen 3.45 Uhr auf der Brücke zur Postbank nach eigener Aussage "aus Versehen" einen entgegenkommenden Mann anrempelte, zog der seinen Mantel hoch, zog eine Waffe und bedrohte den 19-Jährigen. Der rief die Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streife den Tatverdächtigen. Der 31-jährige, in Menden wohnhafte Mann räumte ein, die Schreckschusswaffe "gezeigt" zu haben. Die Polizei stellte die Pistole samt Munition sicher und schrieb gegen ihn Strafanzeigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein unbekannter Täter verpasste am Montag gegen 22.50 Uhr einem 20-jährigen Kirmes-Besucher einen Faustschlag ins Gesicht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 20.30 Uhr beim Bierbestellen bestohlen. Er meldete sich bei der Polizei und berichtete, dass er sein Portemonnaie an einem Stand kurz auf dem Tresen abgelegt und sich umgedreht habe. Als er sich zurückdrehte, war das Kartenetui weg. Drei alkoholisierte junge Männer wurde heute Nacht um 3.45 Uhr dabei erwischt, wie sie sich an der Plane eines Zeltes auf dem Kirmesgelände zu schaffen machten. Ein 20-Jähriger räumte den "dummen Streich" ein. Er sei betrunken und deshalb auf die Idee gekommen. Er hatte mehrere Klammern gestohlen, mit denen die Zeltplanen aneinander befestigt waren. Der Sicherheitsdienst hielt die Männer fest. Die Polizei schreib eine Anzeige wegen Diebstahls gegen den 20-Jährigen. Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an der Werler Straße ein Verkehrszeichen (ein Sonderzeichen für die Kirmes) gestohlen.

Am Samstag gegen 19 Uhr kam es in der Werler Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Eine Gruppe hatte eine andere Gruppe mit einer Wasserpistole bespritzt. Ein 12-jähriges Mädchen ging schlichtend dazwischen. Sie wurde von einem 17-Jährigen zu Boden geschubst und gegen den Kopf getreten. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag ohne gültiges Ticket in einem Linienbus erwischt. Zwei Kontrolleure nahmen ihn gegen 17.15 Uhr an der Haltestelle Battenfeld mit aus dem Bus, weil er weder Ticket noch Ausweis vorlegen konnte. Die Kontrolleure bekamen nur fortwährend "Fick dich" zu hören. Als er zum Faustschlag gegen einen der Mitarbeiter ausgeholt habe, wehrte der sich mit Pfefferspray. Die Mitarbeiter fixierten den Bergkamener mit Handfesseln und brachten ihn zur Polizei. Der 35-Jährige klagte über Schmerzen, lehnte aber die Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Im Nachhinein präsentierte er der Polizei ein Foto eines Fahrscheins auf seinem Handy. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen ihn wegen einer einfachen Körperverletzung (der versuchte Faustschlag) und Beleidigung sowie gegen den Kontrolleur wegen gefährlicher Körperverletzung.

Aus einer Garage an der Heidestraße wurden in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei E-Bikes gestohlen.

Ein falscher Krankenkassen-Mitarbeiter hat am Pfingstmontag eine 86-jährige Seniorin bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 14.20 Uhr an der Wohnungstür in der Overhuesstraße und stellte sich als Mitarbeiter der AOK vor. Die Seniorin ließ ihn herein. Er stellte Fragen zum Pflegegrad, um die Frau dann zu bitten, sich im Schlagzimmer hinzulegen. Als die Seniorin nach dem Besucher schaute, war er weg - genauso wie ihre Geldbörse samt Ausweisen, Bankkarte mitsamt PIN und Bargeld sowie diversen Schmuckstücken. Der Unbekannte ist ca. 1,75 Meter groß, schlank und hat sehr kurze, dunkelblonde Haare. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 9099-0) warnt dringend davor, fremde in die Wohnung zu lassen. Auch Ausweise lassen sich im Zweifel einfach nachahmen. Deshalb sollte man sich im Zweifel bei dem angeblichen Auftraggeber erkundigen, ob wirklich ein Mitarbeiter losgeschickt wurde. Dazu ist es gut, wichtige Telefonnummern immer griffbereit zu haben. Alternativ kann man einen Nachbarn anrufen und dazu bitten. So lange muss der fremde Besucher draußen vor der Tür warten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell