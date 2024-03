Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogsteede - Zeugen gesucht

Hoogsteede (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine mit drei Personen besetzte Kutsche den Osterwalder Weg in Hoogstede in Richtung der Straße Scheerhorner Diek. Als sie an einem dort haltenden Lkw vorbeifuhren, fuhr der Lkw an, als sich die Kutsche in Höhe der Fahrerkabine befand. Durch die Motorgeräusche erschreckte sich das Kutsche ziehende Pony, sodass zwei Personen von der Kutsche fielen und sich leicht verletzten. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

