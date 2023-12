Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer auf dem Bocholter Weihnachtsmarkt

Bocholt (ots)

Tatzeit: 02.12.23, ca. 20.15 Uhr;

In einer Polizeizelle endete für einen 26-jährigen Stadtlohner der Besuch des Bocholter Weihnachtsmarktes am Samstagabend. Der stark alkoholisierte Mann war offenbar nur auf Streit aus - er beleidigte und schubste Gäste eines Glühweinstandes, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Einem Platzverweis kam er nicht nach und beleidigte stattdessen auch die Polizeibeamten, die ihn aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam nahmen. Dabei wehrte sich der Stadtlohner, so dass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Er erlitt dabei eine leichte Verletzung, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Anschließend schloss sich hinter ihm die Tür der Gewahrsamszelle in der Polizeiwache, wo er die nächsten Stunden ausnüchterte. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. (fr)

