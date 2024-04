Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.04.2024 - 07.04.2024, 15:00 Uhr

Peine (ots)

Ladendiebstahl

Am Samstag, den 06.04.2024, kam es um 14:10 Uhr in einem Supermarkt in der Ortschaft Oberg zu einem Ladendiebstahl. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Supermarktes konnte die Tat ausführlichst beobachtet werden. Mit Verlassen des Marktes nahm der Mitarbeiter dann die Verfolgung der flüchtigen Täterin auf. Im Rahmen der Flucht ließ die Täterin ihren mitgeführten Kinderwagen samt Diebesgut auf offener Straße zurück. Das Diebesgut weist einen Warenwert in mittlerer dreistelliger Höhe auf. Dieses verbleibt im Supermarkt. Die Täterin kann trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten. Durch die Polizei wurde vorliegender Sachverhalt aufgenommen und Ermittlungen wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben oder sachdienlichen Angaben tätigen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Ilsede unter der Telefonnummer 05172-370750 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

In den Abendstunden des Samstages 06.04.2024, kam es um 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers und eines Pedelecfahrers. Zwischen einem Verbindungsweg der Ortschaften Klein Bülten und Solschen streift der Radfahrer bei einem Überholversuch den vorausfahrenden Pedelecfahrer und kommt dabei zu Fall. Der Radfahrer verletzt sich hierbei am Kopf und wird mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme können die Beamten der Polizeistation Ilsede eine Alkoholbeeinflussung des Radfahrers feststellen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergibt einen Wert von knapp 1, 7 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Einbruchdiebstahl in Fahrradgeschäft

Am Freitagvormittag, den 05.04.2024, wurde die Polizei zur Sachverhaltsaufnahme eines Einbruchdiebstahls in ein Fahrradgeschäft in der Ortschaft Vechelde entsandt. Eine bislang unbekannte Täterschaft drang durch die rückwärtige Tür in die Geschäftsräume eines örtlichen Fahrradgeschäftes ein und entwendeten eine hohe zweistellige Stückzahl an Fahrrädern sowie Bargeld. Durch die Tat kam es zu einem erheblichen Vermögensschaden. Der Tatzeitraum lässt sich wie folgt eingrenzen: 04.04.2024, 22:00 Uhr bis zum 05.04.2024, 11:15 Uhr. Hinweise zur Tat und zu einem möglichen Transportmittel des Diebesgutes nimmt die Polizeistation Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell