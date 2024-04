Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gasaustritt in Gebäude

Detmold (ots)

Am Montagvormittag um 10:56 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold mit dem Alarmstichwort ABC 2 - "Gasgeruch im Gebäude" zu einem Wohnhaus an der Richthofenstraße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Das Mehrpartienhaus wurde evakuiert und die Richthofenstraße zwischen der Siegfriedstraße und der Marienstraße gesperrt. Während der Reparaturarbeiten an der ursächlich beschädigten Gasleitung stellte das hauptamtliche Personal den Brandschutz sicher, während der Löschzug Mitte den Grundschutz auf der Feuer- und Rettungswache sicherstellte. Das DRK Detmold übernahm die Betreuung und Verpflegung der Einsatzkräfte. Der Einsatz war nach rund acht Stunden beendet.

