LPI-J: Frau versucht Sockenklau rückgängig zu machen

Weimar (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein 65jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg in der Erfurter Straße stadteinwärts, als er am Bahnübergang mit dem Vorderreifen in den Bahnschienen hängen blieb und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

