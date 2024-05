Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tasche gestohlen

Halver (ots)

Einer 31-jährigen Frau wurde am Samstag in einem Markt an der Bahnhofstraße die eine Tasche samt Geldbörse gestohlen. Sie hängte ihre Tasche zunächst an einen Einkaufswagen, wechselte dann jedoch noch einmal, nahm einen anderen Wagen und vergaß die Tasche an dem ersten Wagen. Erst gut eine halbe Stunde später bemerkte sie den Verlust und suchte vergeblich das Geschäft ab. In dem Beutel steckte auch ein Mobiltelefon, das die Frau jedoch in einem Glascontainer an der Kantstraße ortete. (cris)

