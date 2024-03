Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr. 2

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der BAB 5 um kurz nach 10:30 Uhr auf der Höhe von St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heidelberg kommt es auf Grund von Bergungsmaßnahmen noch immer zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs. Die aktuelle Staulänge beträgt knapp 11 Kilometer. Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Eine Insassin des verunfallten Fords wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren drei LKW sowie der Ford in den Auffahrunfall verwickelt. Dier Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

