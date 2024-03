Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher mit manipuliertem Mofa unterwegs

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch ein junger Mann auf einem Mofa in der Parkstraße auf, da an dem Kleinkraftrad ein laut dröhnender Sportauspuff montiert war. Als die Streife den 16-jährigen Fahrer gegen 8 Uhr auf der Höhe einer Schule kontrollierte, stellte sie rasch fest, dass an dem Fahrzeug noch einiges mehr verändert worden war. Es zeigte sich, dass die maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h durch unzulässiges Tuning deutlich erhöht wurde. Erste Tests ergaben eine Maximalgeschwindigkeit von fast 90 km/h. Da somit nicht nur der Versicherungsschutz des Fahrzeugs erlosch, sondern auch eine nicht abschätzbare Gefahr durch die Manipulationen entstand, wurde das Mofa sichergestellt. Auf einem Rollenprüfstand wird die Polizei die tatsächliche Maximalgeschwindigkeit feststellen können.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Seine Eltern wurden über die Gefährlichkeit des Fahrzeugs sowie die strafrechtlichen Konsequenzen in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell