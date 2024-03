POL-EL: Lingen - Radfahrer verletzt

Wietmarschen (ots) - Am Donnerstag zwischen 16 und 21 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Alte-Franz-Josef-Straße in Wietmarschen eingebrochen. Ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

