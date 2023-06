POL-EL: Lorup - Schützenfestschmuck beschädigt

Haren (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 18.50 Uhr auf der Hebelermeerer Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrer eines Ford fuhr von einem dortigen Hof auf die Straße auf. Dabei übersah er eine 25-jährige Motorradfahrerin, die in Richtung Hebelermeer unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 ...

