POL-EU: Handtaschendiebstahl auf Friedhof

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (30. April) schrie ein 60-Jähriger aus Euskirchen gegen 22.15 Uhr wahllos mehrere Personen in der Kapellenstraße in Euskirchen an. Weiter beleidigte der stark alkoholisierte eine Personengruppe (25, 43, 52). Während der Beleidigungen hielt der 60-Jährige ein Messer in der Hand. Eingesetzte Beamte konnten den Mann zu Boden bringen. Anschließend wurde der 60-Jährige in Gewahrsam ...

