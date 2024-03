POL-K: 240312-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Köln-Deutz

Köln (ots) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Taxifahrer Anfang März in Köln-Braunsfeld durchsucht die Polizei Köln seit den frühen Morgenstunden (12. März) die Wohnung eines 33-jährigen Tatverdächtigen sowie einer 19-jährigen Frau, die am Tattag zusammen mit dem Mann im Taxi gesessen haben soll. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, den Taxifahrer während der Fahrt am 3. März gegen 17 Uhr auf der ...

