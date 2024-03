POL-K: 240311-2-K Zivilstreife beendet verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Köln-Deutz - Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Köln (ots) - Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 7. März https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5730178 Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach dem schweren Verkehrsunfall vom Mittwochvormittag (6. März) in Köln-Sürth ist die 68 Jahre alte Radfahrerin am Freitag (8. März) in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Die ...

