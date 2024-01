BPOLI-KA: (MA) Bei Diebeszug erwischt

Karlsruhe (ots) - Donnerstagabend (4. Januar) kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung dreier Jugendlicher. In deren Verlauf trat die Tatverdächtige dem Geschädigten gegen den Kopf. Gegen 18:50 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung dreier Jugendlicher am Haupteingang informiert. Beim ...

mehr