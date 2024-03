Polizei Köln

POL-K: 240312-1-K 33-Jähriger nach Raub auf Taxi festgenommen

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Taxifahrer Anfang März in Köln-Braunsfeld durchsucht die Polizei Köln seit den frühen Morgenstunden (12. März) die Wohnung eines 33-jährigen Tatverdächtigen sowie einer 19-jährigen Frau, die am Tattag zusammen mit dem Mann im Taxi gesessen haben soll. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, den Taxifahrer während der Fahrt am 3. März gegen 17 Uhr auf der Kitschburger Straße mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld erpresst zu haben. Die 19-Jährige soll ihre Kreditkarte im Taxi liegengelassen haben. Der Taxifahrer hatte nach der Flucht der beiden auf einer Polizeiwache Anzeige erstattet. Das Kriminalkommissariats 14 identifizierte im Rahmen der weiteren Ermittlungen den 33-Jährigen und beantragte gegen ihn einen Haftbefehl. Er ist bereits mit Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. In den Wohnungen stellten die Beamten neben PTB-Munition, nicht geringe Mengen an Marihuana sowie Amphetamine und Anabolika sicher. (ja/cs)

