Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Toilette

Diebstahl aus Pkw/ Widerstand nach Sachbeschädigung und Beleidigungen

Iserlohn (ots)

Am Montagmorgen, gegen 1.30 Uhr, brannte an der Ecke Kiefernweg/Hasenkampstraße eine Baustellen-Toilette. Das Feuer zog weiteres, gelagerte Baustellenmaterial in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

In der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche wurde aus einem an der Bremsheide geparkten grauen VW ein portables Navi und Bargeld gestohlen.

Ein hochgradig aggressiv auftretender 18-jähriger Iserlohner hat sich am Sonntag mit der Polizei angelegt. Hausbewohner teilten mit, dass sich zwei Personen im Hausflur eines Hauses an der Rahlenbeckallee aufhalten würden und eine Tür beschädigt hätten. Der eigentliche Tatverdächtige hatte sich bereits entfernt, als die Polizei eintraf. Die Beamten entdeckten ihn an der Oststraße im Bereich des Seilersees. Der begrüßte die Beamten als "Idioten". Als ihn die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten, schrie er noch lauter, beschimpfte sie als "Hurensöhne" und drohte ihnen mit Schlägen. Die Polizisten überwältigten ihn, legten ihm Handfesseln an. Im Laufe des Abtransportes beschimpfte er die Beamten fortwährend als "Idioten", "Fotzen" und "Hurensöhne". Er bekam Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung. (cris)

