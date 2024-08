Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag zwischen 15:41 Uhr und 18 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Hahnbrunner Straße. Zu dieser Zeit stand dort ein VW-Transporter mit KL-Kennzeichen am Fahrbahnrand. Dieser wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, zurück blieb ein Streifschaden. Möglicherweise war an dem Verursacherfahrzeug ein Anhänger vorhanden.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

