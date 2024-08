Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei beschädigte Autos an unterschiedlichen Orten

Kaiserslautern (ots)

Zunächst meldete am Dienstagmittag gegen 15 Uhr ein 33-Jähriger der Polizei eine mutwillige Sachbeschädigung an einem Opel Astra. Das Fahrzeug stand in der Zeit zuvor in der Mühlstraße. Zu einem noch unbekannten Tatzeitpunkt beschädigte jemand das Gefährt mit einem spitzen Gegenstand sowie mit Klebstoff. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro.

Am Dienstagabend dann die nächste Meldung einer Sachbeschädigung. Diesmal jedoch in der Vogelwoogstraße. Dort stand in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Audi S6. Der Sportwagen wurde in dieser Zeit unter anderem auf der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt worden. Hier liegen noch keine Informationen zur Schadenshöhe vor. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu den Taten oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

