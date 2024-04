Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei nimmt Entblößer in Gewahrsam

Hagenow (ots)

Vor einem Lebensmittelgeschäft in Hagenow hat ein 35-jähriger Mann am Mittwochnachmittag Passanten belästigt und beleidigt. In diesem Zusammenhang entblößte sich der Mann in der Öffentlichkeit. Die hinzugerufene Polizei brachte den stark alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest beim 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Gegen den Beschuldigten ist Strafanzeige wegen exhibitionistische Handlungen aufgenommen worden.

