Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

Meiningen (ots)

Am Morgen des 14.10.2023 befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Ford Focus die K2522 aus Stedtlingen kommend in Richtung Willmars. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf das Bankett und geriet anschließend ins Schleudern. In der weiteren Folge kam er mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug des 31-Jährigen wurde dabei erheblich beschädigt. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher unverletzt.

