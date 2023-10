Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Ladendiebe

Meiningen (ots)

Am 14.10.2023 versuchten eine unbekannte weibliche und eine unbekannte männliche Person einen Einkaufswagen samt Lebensmitteln, Elektronik und Haushaltsutensilien ohne vorherige Bezahlung aus einem Einkaufsmarkt in Meiningen zu entwenden. Als die zwei Diebe von zwei Mitarbeitern vor dem Einkaufsmarkt gestellt wurden, ergriffen diese mit ihren Fahrrädern die Flucht und ließen den vollen Einkaufswagen zurück. In dem Einkaufswagen befanden sich Waren im Wert von über 530 Euro. Die Ermittlungen zu den beiden unbekannten Dieben dauern derzeit noch an.

