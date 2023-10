LPI-SHL: Alkoholisiert auf den Elektroroller

Suhl (ots) - Zwischen dem 13.10.2023, 16.00 Uhr und dem 14.10.2023, 10.00 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Gärten in der Bocksbergstraße in Suhl ein. Aus den beiden Objekten wurden Zubehörteile einer Solaranlage sowie mehrere Gasflaschen im Gesamtwert von ca. 430,- Euro entwendet. Der Sachschaden an den Objekten beträgt insgesamt ca. 650,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr