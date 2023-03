Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchsetzung der Platzverweisung

Euskirchen (ots)

Ein Mann (46) wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) am Bahnhof in Euskirchen angetroffen.

Er erhielt zunächst für den Bahnhof und Gebäude des Bahnhofs einen Platzverweis.

Kurze Zeit später widersetzte er sich dem Platzverweis und war für einen weiteren polizeilichen Einsatz verantwortlich.

Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.

