Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 26-Jähriger beschädigt zwei Autos

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust hat ein 26-Jähriger am Mittwochmorgen zwei parkende Autos beschädigt und dabei einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Mit Steinen soll der Mann im Bereich des Bahnhofs Scheiben an beiden Autos eingeworfen haben. Beim Eintreffen der Polizei schlief der 26-Jährige auf dem Beifahrersitz eines der beiden Autos. Der Mann wirkte psychisch auffällig und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat gegen den aus Berlin stammenden Tatverdächtigen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

