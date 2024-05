POL-PDLD: Burrweiler - Beleidigung nach Zusammenstoß

Annweiler am Trifels (ots) - Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) wurde durch Kräfte der Polizeiwache Annweiler eine Schulwegkontrolle beim Trifels-Gymnasium in Annweiler durchgeführt. Innerhalb von 30 Minuten mussten hierbei sechs Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da diese gegen das bestehende Durchfahrtsverbot verstießen. Zudem wurde ein ...

