POL-PDLD: Annweiler am Trifels - Schulwegkontrolle am Trifels-Gymnasium

Freisbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet gegen 01 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Freisbach in Brand. Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch einen ...

