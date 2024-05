Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzter E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall in Germersheim

Germersheim (ots)

Verletzt wurde ein 41-jähriger E-Scooter Fahrer am 15.05.2024, 06:45 Uhr, als es zu einem Konflikt mit einem PKW kam. Der 41-jährige befuhr den Radweg An Fronte während eine 45-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug wendete und den bevorrechtigten Scooter-Fahrer übersah. Der Scooter-Fahrer bremste stark ab und konnte sich letztlich mit den Händen am PKW abstützen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Unglücklicherweise prallte er aber seiner Brust gegen seinen Lenker und verletzte sich leicht. Zu Untersuchung begab er sich vorsorglich in einen Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell