POL-PDLD: Annweiler am Trifels - Erneut Nachtfahrverbot kontrolliert

Landau (ots) - Am 15.05.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung K 5/ Queichheimer Hauptstraße in Landau/Pf. ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 18-Jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Nissan die K 5 vom Horstring kommend in Fahrtrichtung Queichheimer Hauptstraße. An der genannten Kreuzung wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten ...

