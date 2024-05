Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall zwischen PKW und Motorradfahrer

Landau (ots)

Am 15.05.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung K 5/ Queichheimer Hauptstraße in Landau/Pf. ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 18-Jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Nissan die K 5 vom Horstring kommend in Fahrtrichtung Queichheimer Hauptstraße. An der genannten Kreuzung wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 48-jährige Krad-Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 7000 EUR geschätzt. Zudem wurde der Kreuzungsbereich mit auslaufenden Betriebsstoffen verschmutzt, weshalb es zwecks Reinigung der Fahrbahn durch eine beauftragte Spezialfirma zu Verkehrsbehinderungen kam.

